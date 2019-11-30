Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş , Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Douglas Santos katılmadı; Dorukhan Toköz, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz ise tedavi sonrası sahada yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minyatür kale maçla idman sürdü. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

- Dorukhan