30 Kasım 2018, 11:21
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Beşiktaş, Kenny Tete İçin Fransa'ya Çıkarma Yapacak

Ocak ayında golcü transferinin yanı sıra sağ beke de takviye gerçekleştirecek olan Beşiktaş'ta yönetim, Kenny Tete için Fransa'ya çıkarma yapacak. Hollandalı savunmacının kiralanması konusunda Lyon kulübü ile temas kurulacak.

Ligde ve Avrupa'da kritik viraja giren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, devre arasında teknik heyetin raporu doğrultusunda iki bölgeye takviye yapacak. Bunlardan ilki elbette forvet. Diğer bölge ise sağ bek. Sezon başında Gökhan Gönül'e alternatif bir oyuncuyu kadrosuna katamayan Kara Kartal, Ocak ayında bu işi çözmek amacında. Rota ise yine Fransa.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yaz döneminde Lyon forması giyen Rafael'in peşinden koşan Beşiktaş, 8 milyon Euro'luk bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım atmıştı. Yönetim, aynı takımdan bu kez Kenny Tete'nin peşinde.

1.5 SEZONLUK KİRALAMA

Hollanda Milli Takımı'na çağrılan ancak Lyon'da beklediği forma şansını bulamayan Kenny Tete, daha çok oynayabileceği bir takım gitmek istiyor. Beşiktaş, 23 yaşındaki sağ beki 1.5 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapacak yöneticiler, Lyon kulübü ile masaya oturacak. Tete'yi Lyon'a transfer olmadan önce Galatasaray da istemişti ancak daha sonra Mariano transfer edilmişti.

Lyon,Fransa,Beşiktaş
30 Kasım 2018 Cuma 11:21



YORUMLAR (1)
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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