Haberler » Spor » Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı - Spor

Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına şiddetli yağış nedeniyle kamp yaptığı otelin spor salonunda devam etti.

06.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:26 Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
, devre arası çalışmalarına şiddetli yağış nedeniyle kamp yaptığı otelin salonunda devam etti.

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını 'te sürdürüyor. Bu sabah Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. İdman, 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda yapıldı. Futbolcular, değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Beşiktaş, Antalya, Sabah, Belek, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:04   İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri - Spor
15:02   Sivasspor'da Abdul Khalili an meselesi - Spor
15:02   MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı - Spor
14:53   Dakar Rallisi'nin ilk günü tamamlandı - Spor
14:49   Adana ASKF'den Bakan Kasapoğlu'na: "Tarih yazdınız" - Spor
14:40   Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor - Spor
14:06   Inter Miami'nin Falcao ısrarı sürüyor - Spor
13:50   Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı - Spor
13:00   Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi - Spor
12:17   Silviu Lung: Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı - Spor
6.01.2020 15:11:04