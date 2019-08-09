Haberler» Güncel» Haber

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

09.08.2019 16:00 Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Enzor Roco, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Panathinaikos ile hazırlık maçı oynayarak devam edecek.
(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:09   SAÜDAK Hafif Arama Kurtarma Eğitimini tamamladı
16:09   İstanbul'da bayram öncesi huzur ve trafik denetimi
16:09   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum deprem bölgesinde
16:09   Galatasaray'da transfer çalışmaları
16:09   ANTALYA BAYRAMDA HER KESEYE UYGUN TATİL
16:09   SPOR Abdullah Avcı Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar
16:09   DENİZLİ DEPREMDE DEVRİLEN 200 KİLOLUK CAMIN ALTINDA KALIP, HASTANELİK OLDU