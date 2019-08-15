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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

15.08.2019 14:54 Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Sivas'a gidecek. - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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