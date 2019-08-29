Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

29.08.2019 13:11 Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sahada koşulara başlayan Caner Erkin katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Rizespor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:08   Denizlispor ön libero transferine son noktayı koyuyor
15:06   "Ligin zor olduğunu biliyorum"
15:06   FIBA'nın yeni başkanı Hamane Niang oldu
15:05   Gürcü sporcuların kamp için tercihi Atlama Kuleleri oldu
15:05   Medical Park, Elazığ Belediyespor'un sağlık sponsoru oldu
15:00   Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligde Nevşehir Belediyesi'nin grup ve fikstürü belli oldu
14:56   Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Stefano Okaka transferinde sona geldi