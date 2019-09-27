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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

27.09.2019 14:40Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavisine devam edilen Victor Ruiz katılmadı.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek.
(İHA)

Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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