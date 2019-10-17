Haberler » Spor » Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

17.10.2019 14:13Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmanda rehabilitasyon ve bireysel çalışma süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou yer almadı.

Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için yarın saat 11.30'da özel bir uçakla Ankara'ya gidecek ve hazırlıklarını saat 17.30'da Ankara'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:16 Beşiktaş'ta İsmail Ünal başkan adaylığından çekildi
16:15 Dünya Gençler Judo Şampiyonası
16:09 Bilecikspor Başkanı Avcı'dan Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret
16:12 Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa tercihleri burada! Banko maçlar...
16:12 Vodafone 41. İstanbul Maratonu rekora koşacak
16:10 Beşiktaş'ta İsmail Ünal başkan adaylığından çekildi
16:05 Kars'ta amatör sporculara malzeme desteği
17.10.2019 16:22:23