Haberler » Güncel » Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

17.10.2019 14:20Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Antrenmanda rehabilitasyon ve bireysel çalışma süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou yer almadı.
Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için yarın saat 11.30'da özel bir uçakla Ankara'ya gidecek ve hazırlıklarını saat 17.30'da Ankara'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:16 TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:21 TÜSİAD Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi
16:21 Tarsus Kaymakamı Otcu, vatandaşları dinledi
16:21 7. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu başladı
16:20 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:20 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:20 Feyzioğlu'ndan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a taziye ziyareti
17.10.2019 16:22:03