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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile cumartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

06.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:29Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
, Süper Lig'in 21. haftasında FK ile cumartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. İdmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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