Haberler » Spor » Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Spor

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

12.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:49Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, M. Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.



Başakşehir, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
12.02.2020 15:07:13