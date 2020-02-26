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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

26.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:46Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar ile Beşiktaş'ın idmanı sürdü. İdman, şut çalışmaları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.



Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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