14.06.2019 17:24
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BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu Tünel girişi Zincirlikuyu istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Kongre Üyesi aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74) yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Zincirlikuyu istikametinde hareket halinde olan Adnan A.'nın kullandığı otomobil, Baysal'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile asfalta savrulan Baysal, ağır yaralandı. Çarpan sürücü hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Baysal'ı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Abdullah Baysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adnan A. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.
Abdullah Baysal'ın cenazesinin, yarın ikindi namazından sonra Şakirin Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: DHA
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