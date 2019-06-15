15.06.2019 12:31
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BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Barbaros Bulvarı Balmumcu Tünel girişi Zincirlikuyu istikametinde dün meydana gelen kazada Beşiktaş Kongre Üyesi ve aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74) hayatını kaybetti. Baysal'a otomobilin çarpma anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Baysal'a yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpıyor.

Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Baysal'a otomobilin çarpma anı
(AKTÜEL)
-Dün çekilen olaya ilişkin görüntüler


Kaynak: DHA
Beşiktaş, Güncel

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