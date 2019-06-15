15.06.2019 13:11
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Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Beşiktaş kongre üyesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Beşiktaş kongre üyesi Abdullah Baysal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı. Barbaros Bulvarı Balmumcu Tünel girişi Zincirlikuyu istikametinde dün meydana gelen kazada Beşiktaş Kongre Üyesi ve aynı zamanda İNDER (İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri) Abdullah Baysal (74) hayatını kaybetti. Baysal'a otomobilin çarpma anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Baysal'a yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpıyor.


Kaynak: DHA
Balmumcu, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Güncel

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