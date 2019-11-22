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Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

- Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandıKONYA - Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

22.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:12
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KONYA - Beşiktaş, yarın oynayacağı maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında taraftarların coşkusuyla karşılandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da aralarında bulunduğu kafile siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Spor

Kaynak: İHA


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