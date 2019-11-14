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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

14.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:30Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda kontrol çalışması yaptığı bildirildi.
Taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, yarı sahada oynanan maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Milli takımda bulunan futbolcular ile tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas, gribal enfeksiyon geçiren Caner Erkin ile Yukatel Denizlispor maçı sonrasında sağ adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Atiba Hutchinson'un antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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