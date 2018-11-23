Beşiktaş Köyü'nün Beşiktaş İlköğretim Okulunda Beşiktaş Forması Dağıtıldı

23 Kasım 2018 Cuma 16:33



23 Kasım 2018 Cuma 16:33

Beşiktaş Spor Kulübü Dernek ve Taraftar Sorumlusu Kayserili Burhan Topuz tarafından Ardahan'ın Beşiktaş Köyü Beşiktaş İlköğretim Okulu'nda dağıtılan Beşiktaş formasına 7'den 70'e köy halkı büyük ilgi gösterdi.Ardahan'ın merkez ilçeye bağlı Beşiktaş köyünde, hane halkının tamamına Beşiktaş forması dağıtıldı. Beşiktaş Köyü Beşiktaş ilköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen forma dağıtımında renkli görüntüler yaşandı. Türkiye'nin 81 ili, ilçeleri ve köylerine kadar ulaşan Beşiktaş yönetimi Beşiktaş sevgisini her hanede yaşatmakta kararlı. Beşiktaş Spor Kulübü Dernek ve Taraftar Sorumlusu Burhan Topuz, amaçlarının Beşiktaş sevgisini 81 ilde maksimum seviyeye çıkartmak olduğunu belirterek, " Bu çerçeve de gitmediğimiz, ayak basmadığımız ne bir il var ne de bir ilçe. Köylere kadar giderek Beşiktaş ruhunu aşılamaya devam edeceğiz" dedi.Ardahan'da Beşiktaş'a olan ilgi ve sevginin kendilerini şaşırttığını dile getiren Topuz, "Burada bir köyün isminin Beşiktaş olması başlı başına bir olay. Beşiktaş köyünde tüm bireylerine yaklaşık 400 adet forma dağıttık. Ardahan ile birlikte toplam 5 Bin forma dağıtımını tamamlamış olduk" diye konuştu. - KAYSERİ