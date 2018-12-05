Beşiktaş, Krasnodar Forması Giyen Charles Kabore ile İlgileniyor

Ara transfer dönemi yaklaşırken Rus medyasından Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ülkede yayım yapan Sport24 adlı haber portalı, Siyah Beyazlılar'ın Krasnodar forması giyen Charles Kabore ile ilgilendiğini yazdı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Haberde Beşiktaşlı yöneticilerin 30 yaşındaki futbolcu için Ocak ayında teklif yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan futbolcunun gelecek yaz Beşiktaş'a bonservis bedeli ödenmeden gelme ihtimali bulunuyor.

BU SEZON 1 GOL, 1 ASİSTİ BULUNUYOR

Burkina Faso milli takımıyla bugüne dek 92 milli maça çıkıp 4 gol kaydeden Kabore, 2,5 yıldır Krasnodar forması giyiyor. Rus ekibiyle bu sezon 21 maça çıkan tecrübeli ön libero, 1 gol atarken 1 de asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösterilen Kabore, stoperde ve sağ bekte de oynayabiliyor.

(Fanatik)