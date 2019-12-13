Haberler » Güncel » Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı - Haber

Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı

Beşiktaş Etiler'de bir erkek kuaföründe, müşterinin oynadığı silahın ateş alması sonucu, kurşun duvardan geçerek yan odada bulunan bir kişiyi yaraladı.

13.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:00Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı
Etiler'de bir erkek kuaföründe, müşterinin oynadığı silahın ateş alması sonucu, kurşun duvardan geçerek yan odada bulunan bir kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sokağı üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli bir kişi kuaför içerisinde taşıma ruhsatlı silahıyla oyun oynadığı sırada, silahın ateş alması sonucu kurşun duvardan geçerek, yan odada bulunan Hamdi Buğra Ç.'yi (16) sağ omzundan yaraladı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hamdi Buğra Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise silahı ateşlenen F.K.'yi polis merkezine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
(İHA)

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:48 Geleneksel Türk Okçuluğu, Kültür Mirası Listesi'nde - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
00:41 Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı - Haber
00:41 Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosunun kararı haksız ve izansız" - Haber
00:38 Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Utanın" - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
13.12.2019 00:51:37