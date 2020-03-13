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Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz"

Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz"

13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:10
Beşiktaş Kulübü:
Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

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