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Beşiktaş Kulübü, 4 futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

25.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:48 Beşiktaş Kulübü, 4 futbolcusunun takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan ve Muhayer Oktay'ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basında çıkan "Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile yollar ayrılıyor" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasının gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur."
Öte yandan yapılan bir başka açıklamada Kosovalı futbolcu Emir Umit'in devre arası transfer edileceği haberlerinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Oğuzhan Özyakup, Çınar, Spor

Kaynak: AA

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