Haberler » Güncel » Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi düşerek dirseğini kırdı - Haber

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi düşerek dirseğini kırdı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi kaza geçirerek dirseğini kırdı.

09.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:15Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi düşerek dirseğini kırdı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi kaza geçirerek dirseğini kırdı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.
Hastanede tedavisi tamamlanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, taburcu edilerek evinde istirahate çekildiği açıklandı.
(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 21:48:55