Haberler » Spor » Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

06.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:26 Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Yerlikaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette başkan Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Fatih Hakan Avşar, Umut Şenol ve Hakan Daltaban'ın da bulunduğu belirtildi.
Ahmet Nur Çebi'nin ziyaretin sonunda Ali Yerlikaya'ya isminin yazılı olduğu 34 numaralı Beşiktaş forması hediye ettiği kaydedildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, İstanbul Valisi, Ahmet Nur Çebi, Fatih Hakan, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:09   A Milli Kadın Futbol Takımı ilgi bekliyor
00:08   Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
00:06   Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
00:05   Eskişehirspor taraftarından bağış
23:53   UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 4 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
23:55   Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:28   Fatih Terim'den 2 değişiklik!
22:13   Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!
21:46   Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi!
7.11.2019 00:14:31