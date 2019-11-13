Haberler » Spor » Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti - Spor

Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

13.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:59

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen ziyarette başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte, yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Berkan Gocay, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci, BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Seçil Aygül ve Beşiktaş Futbol AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Sümer de yer aldı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Nihat Özdemir'e, isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Nihat Özdemir, Spor

Kaynak: AA


Son Dakika Spor Haberleri
20:21 Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci
20:23 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti
20:21 Bakan Kasapoğlu: Marka ülke olacağız
20:13 Dominant Thiem
20:13 Zirveye giden yolda sıradaki adım
19:23 Şenol Güneş: İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz
19:17 Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Galatasaray'a kayyum atanabilir
18:47 Cenk Tosun, İzlanda maçında forma giyemeyecek!
17:42 Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti
17:27 Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:35:15