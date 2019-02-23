Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş
Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park
'ta Tevfik Yamantürk
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı
, Ahmet Ürkmezgil
, Deniz Atalay
, Metin Albayrak
, Ahmet Kavalcı
, Hüseyin Yücel
, Hüseyin Mican, Hakan Özköse
, Erdal Karaca
, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Melih Aydoğdu, Umut Güner
, Ahmet Cihat Kumuşoğlu da hazır bulundu.
Toplantıda, siyah-beyazlı kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.
Tevfik Yamantürk, Fikret Orman, Vodafone Park, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
Kaynak: AA