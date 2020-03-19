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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesiyle doğru olanın yapıldığını söyledi.

19.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:34
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan liglerin ertelenmesi açıklaması Açıklaması
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesiyle doğru olanın yapıldığını söyledi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Dalgakıran, "Şu anda bütün dünya teyakkuz halinde. Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Doğru olan yapıldı. Mağazalar kapanmış halde. Futbol , oyuncuların birbiriyle teması olan bir spor. Alınan karar, olması gerekendi. Bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Tüm Avrupa'da ligler ertelendi." diye konuştu.
Yaşanan durumdan kulüplerin ekonomik anlamda da etkileneceğini ve ilgili kurumların konuyu gündeme alacağına inandığını belirten Dalgakıran, "Bu süreçte kulüpler gelirlerinden mahrum kalıyor, her yer zarara giriyor. Liglerin ne zaman yeniden başlayacağı belli değil. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil UEFA da bu konuda gerekli önlemleri alacaktır. Bir takım yeni düzenlemeler gelecektir. Olması gerekenleri kulüplerle görüş alışverişi yaparak değerlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, basketbol, voleybol, Futbol, Spor

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