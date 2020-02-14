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Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin Göztepe-Beşiktaş maçını tekrar etmemesinin ardından adeta federasyona savaş açan Beşiktaş Kulübü, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

14.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:03

Kulübü ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca TFF, Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ı da PFDK'ye sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 13.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine verilmiştir.

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GMG KIRKLARELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

HASAN ŞAŞ

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 14.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (6)
MEMLEKETİM:Ekmegini suyunu Federasyon''un verdigi sen Besiktas olarak isyanami kalkisiyorsun. Cok kendine güveniyorsan cek takimini ligden ahmaklar.
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DK_35:Baaak, , Ararın 155 ii. . . Kürtaj yapıyog burdaa. . :D :D
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VOLKAN:elinizden geleni ardınıza koymayın hodri meydan
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ER:dedi ve kaçti
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KARA KARTAL 06:GS ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIN NEREYE SEVK EDERSENİZ EDİN GÖNLÜMÜZDEN ASLA ÇIKARAMAZSINIZ KARTALIMI
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ZAA:baaaak suç duyurusunda bulunurlar haaaa zaa
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