10 Aralık 2018, 18:08
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Beşiktaş Kulübü Şehitleri Unutmadı

Beşiktaş Kulübü Şehitleri Unutmadı

Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı.

Hain saldırının gerçekleştirildiği Şehitler Tepesi'nde düzenlenen  tören öncesi, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, genel sekreter Ahmet  Ürkmezgil, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah-beyazlı futbolcular Tolga  Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal şehitler için yaptırılan anıta çelenk  bıraktı.
Törende bir açıklama yapan Serdal Adalı, "Tüm şehitlerimize tekrar  rahmet diliyoruz. Özellikle tüm ülkeyi üzen olaylardan birisiydi. Gazilerimize de  tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir daha böyle bir olayın ülkemizde, camiamızda ve  çevremizde olmamasını Allah'tan diliyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin." diye  konuştu.
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ın yanı sıra törene, siyah-beyazlı  kulübün erkek voleybol takımı, basketbol altyapı, tekerlekli sandalye basketbol  takımı oyuncuları ile kulüp çalışanları, sivil toplum örgütleri ve emniyet  mensupları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, okunan Kur'an-ı  Kerim ve dualarla sona erdi.
Törenin ardından Beşiktaş Kulübü tarafından Vodafone Park'taki müzenin  girişinde lokma tatlısı dağıtıldı.
Vodafone Park,Beşiktaş Spor Kulübü

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