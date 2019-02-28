28 Şubat 2019, 18:28
»»

Beşiktaş'tan Resmi Şenol Güneş Açıklaması: 31 Mayıs'a Kadar Takımın Başında

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı. Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunun ifade edildiği açıklamada, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için de başarı dileklerinde bulunuldu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Beşiktaş Spor Kulübü, Şenol Güneş, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (1)
MEMLEKETİM: Futboldan anlamayan dengo. Insallah Allah milli takimin basina gecmene izin vermez.
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
  • MEMLEKETİM : Kes diyon dingo. Annen baban tanzim kuyrugunda eve 2 kilo domates 2 kilo patlican alacam diye saatlerce sira beklerken sen türk futbolunu sömürenleri savunma. Dengo istifa etmeden önce diger dengoya kiyak geciyor. Kaldiki fikret baskan paralar nerde diye ben bagirmadim. Bunun gibi futbol sömürgenleri türk sporuna darbe vurmustur. Savundugun dengoda biraz onur birazda adamsa milli takimin basina gecmez.
    Yayından Kaldır
    0 0
  • K.E.S : Sen çok anlıyorsun ya otoritensin ya futbolda dünyaya iz bıraktın ya
    Yayından Kaldır
    1 1