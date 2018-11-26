26 Kasım 2018, 17:49
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Beşiktaş Kulübü, Sosyal Medyadan Bir Taraftarla Diyalog Yaşayan Babel'e Cezayı Kesecek!

Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel'in sosyal medyadan bir taraftarla diyalog yaşaması sonrası Hollandalı oyuncuya ceza verme kararı aldı.

Beşiktaş, Ryan Babel'in taraftar ile girdiği diyalog nedeniyle Hollandalı futbolcuya ceza verileceğini duyurdu.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Öte yandan Ryan Babel, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.

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Ryan Babel,Beşiktaş,Babel
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:49



YORUMLAR (10)
KARTAL: gönderin gitsin
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GFB: ÇARŞI GRUBUNUN MİDESİ GENİŞMİŞ HA GIKI ÇIKMIYOR BABELİN KÜFÜRÜNE.
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HIRBO: TURUNCU KAFAYA BAK VAY HERGELE VAY
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MURAT: Ben bir Gs olarak geçmişte Bjk yönetimleri gerekeni herzaman örnekleri ile vermiştir. Gereken yapılır. Cezasını almalıdır.
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TURAN: Ya işte buralarda bas bas bağırıyoruz, maçlara gitmeyin, şu insanlara çuvalla para kazandırıyorsunuz. Kapatın televizyonları, yakın passoligleri. Bunlar ancak bundan anlar. Ülke futbolu deseniz zaten yerlerde. . .
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