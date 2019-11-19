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Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı! İbrahim Altınsay sürprizi

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden İbrahim Altınsay, gönüllülük esasıyla Başkan Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı oldu.

19.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:56

20 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda, Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Fatih Avşar ise asbaşkan oldu.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İkinci Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu: Adnan Dalgakıran

Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu: Emre Kocadağ

Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu: Fatih Avşar

Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı: Mesut Urgancılar

Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu: Berkan Gocay

Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu: Erdal Torunoğulları

TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu: Kemal Erdoğan

Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu: Enis Ulusoy

Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu: Umut Şenol

Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu: Bilgihan Sürmen

Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu: Hakan Daltaban

Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Okulları Sorumlusu: Fırat Fidan

Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu: Ali Efe Bezci

Öte yandan, İbrahim Altınsay ve Merdan Araz, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacak.

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı! İbrahim Altınsay sürprizi

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Spor

Kaynak: AA


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