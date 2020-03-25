Beşiktaş Kulübünden Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
Beşiktaş Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:12
Beşiktaş Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Beşiktaş Spor Kulübü, Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor