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Beşiktaş Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

27.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:58
Beşiktaş Kulübünden Fenerbahçe'ye
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bir sporcusu ile bir teknik heyet ve iki idari ekip çalışanının Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Koronavirüs teşhisi konulan, sporcu, teknik heyet ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyor, Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş Spor Kulübü, Malcolm Thomas, Koronavirüs, basketbol, Spor

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Haberler ›› Spor ››Beşiktaş Kulübünden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Spor
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