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Beşiktaş Kulübünden Karius açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius ile olan sözleşmenin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

31.10.2019 20:50Beşiktaş Kulübünden Karius açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius ile olan sözleşmenin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Loris Karius, Liverpool, Spor

Kaynak: AA

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