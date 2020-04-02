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Beşiktaş Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin liralık destek

Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin lira destekte bulunma kararı aldı.

02.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:10
Beşiktaş Kulübünden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin liralık destek
Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin lira destekte bulunma kararı aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten destekliyor, aziz milletimizin koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı günleri birlik ve beraberlik içinde geride bırakacağına yürekten inanıyoruz. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulumuz ve Futbol A Takımı'mız bir araya gelerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin lira bağışlama kararı almıştır." denildi.
Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini, "Milli beraberlik ve dayanışma ruhu Beşiktaş'ın köklerine işlemiş bir duygudur. Evde kalalım, evde kalan ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olalım." sözleriyle ifade etti.
Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, zor günlerin dayanışmayla aşılacağını vurgulayarak, "Biz kenetlendiğimizde her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ülkemizin yanındayız." şeklinde görüş belirtti.
Siyah-beyazlı oyunculardan Atiba Hutchinson ise "7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, çocuklarım burada büyüdü. Artık kendimi ve ailemi bu ülkenin bir parçası olarak hissediyorum. Böyle bir kampanya olunca futbolcu arkadaşlarımla bağışta bulunmak istedik. Dünya çapında yaşanan bu zorlukta Beşiktaşlı oyuncular olarak Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş Spor Kulübü, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Nur Çebi, Spor
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