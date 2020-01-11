Beşiktaş Kulübünden "takım harcama limiti" açıklaması Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, takım harcama limitine uygulanan faiz oranı konusunda yaptıkları itirazın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takım harcama limiti konusunda yaşanan gelişmelere değinilerek, "TFF, 31 Aralık 2019 tarihinde yapmış olduğu son açıklama ile 2019-2020 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıklamıştı. Kulübümüz, 2019-2020 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerinin açıklanmasının hemen ardından yapmış olduğu kamuoyu açıklaması ve başlattığı hukuki süreç ile takım harcama limiti belirlenirken kullanılan ve ülkemizin ekonomik gerçeklerini yansıtmayan yüzde 31.5 faiz oranı yerine reel faiz oranlarının kullanılmasını talep etmişti." denildi.

Takım harcama limitine uygulanan faiz oranı konusunda yaptıkları itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından oy birliği ile reddedildiği aktarılan açıklamada, "Tahkim Kurulunun vermiş olduğu kararla, 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek 2019-20 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Döneminde transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çekmemize karşılık, Beşiktaş JK olarak her zaman yaptığımız gibi kurallara uymaya ve hakkımızla kazanabilmek için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

TFF'nin konuyla ilgili bugünkü açıklamasında, "Yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonunu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz." şeklinde bir ifadenin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonunu hedef gösteren bir tutumu yoktur. TFF'nin, kulüplerin takım harcama limitine uygulanan faiz oranını ivedilikle düzenlemesi durumunda kulübümüzün futbol takımımıza gerekli takviyeyi yapmak için çalışmalarını tamamlamış olduğu görülecektir. Devletin kurumlarına ve o kurumların verdiği kararlara uymayı ve saygı göstermeyi Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak bilinmesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA