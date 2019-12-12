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Beşiktaş Kulübünden transfer harcama limitinin arttırılması açıklaması Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) transferde harcama limitinin yüzde 40'a kadar aşılabileceği yönündeki kararıyla ilgili açıklama yaptı.

12.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:02Beşiktaş Kulübünden transfer harcama limitinin arttırılması açıklaması Açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) transferde harcama limitinin yüzde 40'a kadar aşılabileceği yönündeki kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 28 Kasım tarihli yazısı ile kulübümüzün 2019-2020 sezonu için geçerli olan takım harcama limiti için kabul edilebilir sapma oranı olan yüzde 30'u aştığı bildirilmiş ve limiti aşan kulüpler için yeni oyuncu tescili yapılamayacağı belirtilerek, aşım durumunda uygulanacak müeyyideler tarafımıza tekrar hatırlatılmış olup, bu hususların karşılıklı görüşüleceği bir toplantı planlanmıştır." denildi.
TFF Kulüp Lisans Kurulu ile 6 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül'ün takım harcama limiti hesaplama yöntemine ilişkin ortak mutabakat sağlamak adına teknik aksaklıklar ve uygulama problemlerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu teknik aksaklıkların ortadan kaldırılması halinde kulübümüzün takım harcama limitine uyum konusunda herhangi bir ihlal durumu yaşamamakta olduğu tarafımızca kurula belirtilmiştir. Söz konusu toplantıda 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan, yüzde 40'a çıkartılması yönünde bizatihi bir talebimiz söz konusu olmamıştır. Kulübümüz mali durumuna uygun olarak faaliyetlerini planlamak ve sürdürmek konusundaki kararlılığını tavizsiz şekilde devam ettirecektir."

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Kaynak: AA

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