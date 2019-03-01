01 Mart 2019, 00:05
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Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören'e Teşekkür Mesajı

Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören'e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Yıldırım Demirören, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (2)
DURSUN : Bütün kupaları Galatasaray a verdi diyemi teşekkür edicez.
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ADINIZI YAZIN.: TABİ TEBRİK ETSİNLER AZ HİZMET ETMEDİ BEŞİKTAŞA. SAYESİNDE 3. YILDIZ GELDİ
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