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Beşiktaş Kulübünden Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

27.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:52
Beşiktaş Kulübünden Yusuf Günay'a
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Galatasaray Spor Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

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Haberler ›› Spor ››Beşiktaş Kulübünden Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı - Spor
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