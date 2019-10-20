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Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayım işlemi sürerken, ilk 4 sandık sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 311'e çıkardı.

20.10.2019 18:54Beşiktaş Kulübünün kongresi
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayım işlemi sürerken, ilk 4 sandık sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 311'e çıkardı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede ilk 4 sandık sonuçları şöyle:
1. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
2. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
3. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
4. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
Toplam 4 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 952 oya ulaşırken, Serdal Adalı 641 ve Hürser Tekinoktay 85 oy aldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Spor

Kaynak: AA

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