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Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 12 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 808'e çıkardı.

20.10.2019 20:48Beşiktaş Kulübünün kongresi
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 12 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 808'e çıkardı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 9, 10, 11 ve 12. sandıkların sonuçları şöyle:
9. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
10. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
11. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
12. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
Toplam 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 2 bin 739 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 931 ve Hürser Tekinoktay ise 297 oy aldı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Spor

Kaynak: AA

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