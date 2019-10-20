Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 16 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını bin 704'e çıkardı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor
Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 13, 14, 15 ve 16. sandıkların sonuçları şöyle:
13. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 375
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47
14. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44
15. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46
16. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24
Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.