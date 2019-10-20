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Beşiktaş Kulübünün kongresi - Oy verme işlemi sürüyor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sürüyor.

20.10.2019 14:41
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sürüyor.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın başkan adayı olarak yarıştığı kongreye saat 13.00 itibarıyla 4680 üyenin katıldığı açıklandı.
Bu arada kongrede siyah-beyazlı takımın eski Fransız futbolcusu Pascal Nouma ile şarkıcı Murat Boz da oy verdi.
Oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Nouma, kendisi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübünün kongresi - Oy verme işlemi sürüyor

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Güncel

Kaynak: AA

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