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İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yol çöktü

İstanbul Beşiktaş'ta Kumpirciler Çarşısı olarak bilinen sokağın altından geçen kanalda çökmeler oluşmaya başladı. Çökmeler sebebiyle yol üzerinde bulunan kaldırım taşları 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü.

29.09.2019 17:03

İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yolda çökme meydana geldi. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, belediye ekipleri çöken yolda çalışma başlattı.

ÇUKUR 2 METRE BÜYÜDÜ

Olay, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Köprübaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Deresi'ni denize taşıyan ve 'Kumpirciler Çarşısı' olarak bilinen sokağın altından geçen kanalda çökmeler oluşmaya başladı. Çökmeler sebebiyle yol üzerinde bulunan kaldırım taşları 3.5 metre derinliğindeki kanala düştü. Yaklaşık 2 metre büyüyen çukurun herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için sokağın her iki tarafı esnaf tarafından kapatılırken, olayın sabah saatlerinde olması olası bir facianın önüne geçti.

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi ekipleri sokak üzerine gelerek çalışma başlattı. Çökmenin meydana geldiği alanda iş makineleriyle çamur ve taş parçalarını temizleme çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yol çöktü

Köprübaşı, Mecidiye, Beşiktaş, Ortaköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(3)
MÜJDE:Doğru yol Allah''ın yoludur: Allah intikam alır. Allah''ın mübarek intikamını kendilerini mümin sanan münafıklardan başkası inkar etmez. O münafıklar Allah''ın intikam alma gereksinimi duymayacağını savunurlar. Allah onlardan da intikam alır. Deprem, Sel, Kasırga, Tsunami cehennemde sonsuz azaplar icat edip münafıklar için hazırlayan Allah''ın intikam alma yollarından bazılarıdır. Allahu Te Ala mazlumların intikamlarını almaktan asla vazgeçmeyecektir. Men dakka dukka.
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MUSTAFA:bu çökmenin bu dediklerinle ne alakası var.
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LEVENT ŞENOL:5 yıl sonra yine çöker temeller sağlam değil
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