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Beşiktaş kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

14.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:44Beşiktaş kupa maçı hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic katılmadı.
Isınma ile başlayan idmanda pas ve top kapma çalışmalarının sonrasında taktik idman yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Öğleden sonra Erzurum'a gidecek siyah-beyazlı kafilede şu isimler yer alıyor:
"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby"

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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