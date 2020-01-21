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Beşiktaş, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maça hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:58Beşiktaş, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maça hazır
Takımı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.
Tesislerde kampa giren Beşiktaş, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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