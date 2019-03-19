- Beşiktaş
, kuruluş gününde Şeref Bey'i kabri başında andı
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü
, 116. yıl etkinlikleri münasebetiyle kurucularından Şeref Bey'i kabri başında düzenlenen törenle andı. Beşiktaş Kulübü'nün kurucularından Şeref Bey, siyah-beyazlı camianın kuruluş günü olarak kutlanan 19 Mart Salı günü yani bugün, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı
Bahçesi'nde bulunan kabri başında törenle anıldı. Anma törenine, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil
, siyah-beyazlı kulübün üyeleri, Kabataş
Beşiktaşlılar Derneği ve Kabataş Lisesi öğrencileri katıldı.Törende, Şeref Bey'in yanı sıra Beşiktaş'a hizmet vermiş ve hayatını kaybeden diğer kurucu ve yöneticileri için de dua okutuldu.
Spor
Kaynak: İHA