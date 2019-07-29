Beşiktaş Larissa hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Apollo Larissa takımı ile oynayacağı hazırlık maçı ile yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş, Cumartesi günü Eibar ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Beşiktaş - Apollo Larissa maçı, Salzburg'daki Bischofshofen Stadı'nda oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak maçı yayınlayacak kanal belli değil.

BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI KADROSU

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya'ya gidecek kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,

Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

27 Temmuz Cumartesi 18.00: Beşiktaş - Eibar

2 Ağustos Cuma 19.00: Beşiktaş - Udinese

4 Ağustos Pazar 18.00: Beşiktaş - Brescia

10 Ağustos Cumartesi 20.00: Beşiktaş - Panathinaikos