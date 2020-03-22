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Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti

Beşiktaş Kulübü, Jeremain Lens'in koronavirüs nedeniyle lige verilen arayı Hollanda'da geçirmek istemesini reddetti.

22.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:08

Beşiktaş 'ta, Kevin Prince Boateng'in yanı sıra Jeremain Lens'in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi Hollanda 'da geçirmek istedi, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldı.

Yapılan görüşmede Hollanda'nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler, Lens'ten kesinlikle İstanbul'da kalmasını istedi. Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.

(Milliyet)

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Beşiktaş, Lens’in ’Ülkeme gitmek istiyorum’ talebini reddetti

Haberin Videosu :

Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini Beşiktaş Kulübü reddetti
Etiketler : Kevin Prince Boateng, Hollanda, Beşiktaş, Spor

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