Beşiktaş, Lens’in ’Ülkeme gitmek istiyorum’ talebini reddetti

Beşiktaş 'ta, Kevin Prince Boateng'in yanı sıra Jeremain Lens'in de belirli bir süre için ülkesine dönmek üzere yönetime başvurduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, koronavirüs tehdidi nedeniyle lige verilen arayı ülkesi Hollanda 'da geçirmek istedi, ancak yönetimden olumsuz yanıt aldı.

Yapılan görüşmede Hollanda'nın koronavirüs konusunda ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler, Lens'ten kesinlikle İstanbul'da kalmasını istedi. Yönetimden olumsuz yönde cevap alan yetenekli oyuncunun bireysel çalışmalarını evinde sürdürdüğü ifade edildi.

(Milliyet)

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